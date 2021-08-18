Aşklarını böyle ilan ettiler!
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Aşklarını böyle ilan ettiler!

Aşklarını böyle ilan ettiler!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Derya Şensoy (31), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algu¨l (27) ile aşk yaşadığını itiraf etti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'yla üç yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde bitiren Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açmıştı. Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Şensoy ile sevgilisi Celal Can Algu¨l, geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez Cihangir'de objektiflere yakalanmıştı.

ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiçeği burnunda sevgililer, sosyal medyada aşklarını ilan ettiler. Celal Can Algu¨l, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Taze söğüt dalısın" yorumunu yaptı. Sevgilisi, bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık verdi.

Derya Şensoy ise "Bozcaada'dan yakın zaman tbt'si. Yana kaydırınca saçımın içinde saklanan biri var" mesajını yazdı.

Celal Can Algu¨l aynı şekilde kalp emojili yorum bıraktı.

Aşklarını böyle ilan ettiler!
Aşklarını böyle ilan ettiler!

Kaynak: Snob Magazin

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