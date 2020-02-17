Aşkları Gaziantep'te belgelendi!
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Aşkları Gaziantep'te belgelendi!

İlk olarak Snob Magazin'in gündeme getirdiği Leyla Tanlar ile Genco Özak'ın beraberliği belgelendi

17.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:41
Aşkları Gaziantep'te belgelendi!

Leyla Tanlar, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Genco Özak'ı oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Güvercin' adlı dizinin setinde bir an olsun yalnız bırakmıyor.

ÜNLÜ ÇİFTİN BİR HAYRANI İLİŞKİYİ BELGELEDİ

Çekimleri 'te gerçekleşen, 'Güvercin' dizisinin setine giden güzel oyuncu, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen sevenlerini geri çevirmiyor.& ;

Çiftin bir hayranı,& ; set sonrası gezintiye çıkan sevgililerle ayrı ayrı fotoğraf paylaşınca Tanlar ile Özak'ın aşkını belgelemiş oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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