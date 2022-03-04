"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli"4. Bölümüyle Bu Akşam TRT 1'de…

ANKARA (Bültenler) - "Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatıyor.

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" nin dördüncü bölümünde neler olacak:

Molla Numan sürgün cezasına çarptırılmıştır. Molla Rüstem ve Şeyh Murat rahat bir nefes aldık derken, sürgüne giden Numan'ın arabasının tufanda devrildiği haberini alırlar. Bunun üzerine tahkikat başlatan kadılık her yeri didik didik aramaktadır. Abdal Murat, Molla Numan'i katara bindirip Somuncu Baba'nın fırınına getirir. Somuncu Baba'nın fırınında Ayşe, Numan'ı görür. Somuncu Baba, Ayşe hatun ve Molla Numan'ı Ankara'dan kaçırır. Sonrasında Mevlüt Bey konağına gelen Numan,konak da saklanmaya başlar. Tüm bu olaylar olurken Numan'da aklanma planları kurar. Diğer tarafta Şeyh Murat ve ekibi ise Numan'ın izini sürer..

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