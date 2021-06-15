'Aşkın Tarifi' yine en çok konuşulanlar arasına girdi

İkinci bölüm için başrol oyuncularından Serra Arıtürk tarafından özel olarak cover yapılan Fırtına şarkısı sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyiciler başarılı oyuncuya "Yeni bölümlerde de sizin sesinizden şarkılar bekliyoruz, çok güzel seslendirmişsiniz emeğinize sağlık" yorumlarında bulundu.