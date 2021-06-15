'Aşkın Tarifi' yine en çok konuşulanlar arasına girdi
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'Aşkın Tarifi' yine en çok konuşulanlar arasına girdi

'Aşkın Tarifi' yine en çok konuşulanlar arasına girdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

İkinci bölüm için başrol oyuncularından Serra Arıtürk tarafından özel olarak cover yapılan Fırtına şarkısı sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyiciler başarılı oyuncuya "Yeni bölümlerde de sizin sesinizden şarkılar bekliyoruz, çok güzel seslendirmişsiniz emeğinize sağlık" yorumlarında bulundu.

İkinci bölüm için başrol oyuncularından Serra Arıtürk tarafından özel olarak cover yapılan Fırtına şarkısı sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyiciler başarılı oyuncuya "Yeni bölümlerde de sizin sesinizden şarkılar bekliyoruz, çok güzel seslendirmişsiniz emeğinize sağlık" yorumlarında bulundu.

FIRAT ŞEF VE NAZ SOYLUER'İN DANSI ÇOK KONUŞULDU...

Başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu'nun mahalle düğünü sahnesindeki dansı izleyiciden tam not alırken, sosyal medya üzerinden "Çok güzel bir ikili oldunuz. Özlediğimiz mahalle sıcaklığını ekranda görmek çok güzel" yorumları yapıldı.

Aşkın Tarifi yeni bölümleri ile her Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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