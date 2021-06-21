Aşkın Tarifi yeni bölüm canlı yayın HD izle! Aşkın Tarifi 2. bölüm full izle! Aşkın Tarifi 3. fragmanı yayınlandı mı?

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AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat'ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat'ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içindedir. Naz'a kendisini affettirmeyi kafasına koyar. Bunun için öyle şeyler yapar ki, işler bir anda tersine döner ve bu defa da Naz'ın Fırat'ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir. Naz, Fırat'ın dünyasıyla da ilk kez bu sayede karşılaşır.

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat ve Naz'ın içinde olduğu durum Sultan'ın hiç hoşuna gitmez ve Hazım ile konuşur. Naz ve Fırat hiç beklemedikleri anda bir sürpriz ile karşılaşır.

AŞKIN TARİFİ CANLI İZLE (30.00)

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