Aşkın Tarifi oyuncuları: Birbirimizi stalklamıştık
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Aşkın Tarifi oyuncuları: Birbirimizi stalklamıştık

Aşkın Tarifi oyuncuları: Birbirimizi stalklamıştık
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bol kahkahalı ve eğlenceli bir yayın ile hayranlarının sorularını cevaplayan ikili, "partnerinizin ismini öğrenince kim olduğunu merak ettiniz mi?" sorusuna; isimlerin belli olmasıyla birbirlerini stalkladıklarını itiraf ettiler.

Bol kahkahalı ve eğlenceli bir yayın ile hayranlarının sorularını cevaplayan ikili, "partnerinizin ismini öğrenince kim olduğunu merak ettiniz mi?" sorusuna; isimlerin belli olmasıyla birbirlerini stalkladıklarını itiraf ettiler.

Dizinin en komik oyuncusunun kesinlikle Cem Davran olduğunu söyleyen ikili, "Cem Davran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül bir araya geldiğinde sette kahkahalar havada uçuyor. Biz ekip olarak çekimlerin dışında da çok fazla

eğleniyoruz" şeklinde konuştular.

Hayranlarından gelen yemek yapmayı seviyor musunuz sorularını da cevaplayan Kadir Doğulu; "Serra yemek yapmayı sevmiyor ama karakteri için o kadar güzel hazırlanmış ki güzel yemekler yapabiliyor. Eminim bu projeden sonra çok güzel

yemekler yapacak" dedi.

Kadir Doğulu'nun mutfakla arasının iyi olduğunu anlatan Arıtürk; "Kadir yeni denemeleri seviyor. Elindeki malzemelerle olabilecek en lezzetli ve orijinal yemekleri yapıyor. Sette de bize çok güzel yemekler hazırlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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