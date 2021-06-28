Aşkın Tarifi ne zaman, saat kaçta? Aşkın Tarifi oyuncuları!
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Aşkın Tarifi ne zaman, saat kaçta? Aşkın Tarifi oyuncuları!

Aşkın Tarifi ne zaman, saat kaçta? Aşkın Tarifi oyuncuları!
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Kadir Doğulu, Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizi, 4. bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Aşkın Tarifi ne zaman, saat kaçta? Aşkın Tarifi oyuncuları! Aşkın Tarifi konusu nedir?

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan Aşkın Tarifi ilk bölümleri ile seyircinin dikkatini çekti. Peki, Aşkın Tarifi ne zaman, saat kaçta? Aşkın Tarifi oyuncuları!

AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

4. bölümü ile ekrana gelecek Aşkın Tarifi dizisi, her Pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanmakta.

AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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