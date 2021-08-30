Aşkın Tarifi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi 12. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Aşkın Tarifi 13. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Aşkın Tarifi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi 12. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Aşkın Tarifi bugün Kanal D'de yayınlanacak. Aşkın Tarifi Kanal D canlı izleme linki var mı? Aşkın Tarifi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşkın Tarifi dizisi her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

AŞKIN TARİFİ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 13. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı.

AŞKIN TARİFİ 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşkın Tarifi 12. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Fırat, hasta olduğunu Naz'a itiraf ediyor. Fırat'ın hata olduğu haberleri ise kısa sürede yayılıyor. Ancak bu durumu sürpriz bir hamleyle kapatan Fırat yine golünü atıyor. Fırat ve Naz'ın yeni ortağı kim?

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

AŞKIN TARİFİ KONUSU NE?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?