Aşkın Tarifi 1. bölüm fragmanı izle! KANAL D Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi 1. bölüm izle

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AŞKIN TARİFİ 1. BÖLÜM FULL İZLE!

Aşkın Tarifi dizisi KANAL D ekranlarında 1. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 1. bölümün ardından şimdi de Aşkın Tarifi 1. bölüm için araştırmalarına başladılar. Aşkın Tarifi 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Aşkın Tarifi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın Tarifi 1. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AŞKIN TARİFİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

AŞKIN TARİFİ DİZİ KONUSU

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Aşkın Tarifi bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ HAKKINDA

Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.