Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çil - Güncel
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CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜŞarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını yitiren annesi Samime Yengi'nin (94) cenazesi, yakınları tarafından alınıp, İstanbul'a götürüldü.
İSTANBUL (DHA) - CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını yitiren annesi Samime Yengi'nin (94) cenazesi, yakınları tarafından alınıp, İstanbul'a götürüldü. Yengi'nin, 18 Şubat'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatırıldığı Datça Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde, dün saat 07.00 sıralarında kalp ve organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi.Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel