Aşkın Nur Yengi,Moda Kayıkhane'de büyüledi

Diskografisinde Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Karaçiçeğim, Haberci, Aşk Kazası, Peşindeyim, Aşkın Nur Yengi, Yasemin Yağmurları, Aşk'ın Şarkıları, Gözümün Bebeği ve Aşk'tan Olsa Gerek adlı 12 albüm bulunan Aşkın Nur Yengi, en sevilen şarkılarını Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle birlikte seslendirdi.

"1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak profesyonel müzik hayatına başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayınladığı "Sevgiliye" albümü ile Türk Pop Müziği'nin unutulmazları arasında yerini alan Aşkın Nur Yengi Moda Kayıkhane sahnesinde kendisini dinlemeye gelen hayranlarına özel bir repertuar hazırladı.

Kaynak: Bültenler