Aşkın Nur Yengi'den 30 Milyon TL'lik Alışveriş!

Kariyerine1981 yılında Sezen Aksu'nun vokalliğini yaparak başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllardır kazancını gayrimenkule yapıyor.

30 MİLYON TL HARCADI

Seyhan Erdağ, Süper FM'deki "Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa" adlı programının dünkü yayınında, Aşkın Nur Yengi'nin son olarak Beykoz Acarkent'te 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldığını açıkladı. Satış işlemlerini geçen ay tamamladığı öğrenilen şarkıcı, böylece Londra'da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi'nde 3 villa, Acarkent'te A tipi bir villa, Bebek ve Arnavutköy'de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine bir de pasaj eklemiş oldu.