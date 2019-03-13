Aşkın Nur Yengi'den 30 Milyon TL'lik Alışveriş!
Kariyerine Sezan Aksu'nun vokalistliğini yaparak başlayan Aşkın Nur Yengi, İstanbul Beykoz Acarkent'te 30 milyon TL'ye 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldı.
Kariyerine1981 yılında Sezen Aksu'nun vokalliğini yaparak başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllardır kazancını gayrimenkule yapıyor.
30 MİLYON TL HARCADI
Seyhan Erdağ, Süper FM'deki "Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa" adlı programının dünkü yayınında, Aşkın Nur Yengi'nin son olarak Beykoz Acarkent'te 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldığını açıkladı. Satış işlemlerini geçen ay tamamladığı öğrenilen şarkıcı, böylece Londra'da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi'nde 3 villa, Acarkent'te A tipi bir villa, Bebek ve Arnavutköy'de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine bir de pasaj eklemiş oldu.
YORUMLAR (8)
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olumsuzlugu ilan edicek sanki al al hepimizin gidecegi yer kara toprakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu kadar parayi nerden yaptiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu gacı kaç mani vergi veriyor.İncelensin.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ulan demekki bu garininyuz trilyon serveti var oyuzun yanındaki çift sıfırı at benim olsun yeter laaa su paraya bı laaaa adamı dolurdu laaaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Para helal olması lazım yoksa bir değeri yok dünya senin olsa ne olur Allah imanla göçmeyi nasip etsinCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır