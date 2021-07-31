'Aşkın kurbanı oldum, mantığımı devreye soksam olmazdım'
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'Aşkın kurbanı oldum, mantığımı devreye soksam olmazdım'

'Aşkın kurbanı oldum, mantığımı devreye soksam olmazdım'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hakan Gence, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan ve her hafta keyifle izlenen programında bu hafta oyuncu Burcu Özberk'i konuk etti.

Hakan Gence, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan ve her hafta keyifle izlenen programında bu hafta oyuncu Burcu Özberk'i konuk etti.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Özberk, oyunculuk kariyerini ve özel hayatını anlattı. Şu sıralar başrolünü üstlendiği 'Aşk, Mantık, İntikam' dizisiyle gündemde olan oyuncu, diziye adını veren bu üç kavramın hayatındaki yerinden de söz etti.

Burcu Özberk,

"Aşkta mantık olmuyor. Keşke olsaydı..."

"Mantığın kurbanı olmadım, aşkın kurbanı oldum."

"Aşk uğruna "Yapmam" dediğim şeyleri yaptım."

"Hiç aptal bir kadın değilim." açıklamalarıyla dikkati çekti.

'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in yeni bölümleri her cuma saat 14.00'te Hürriyet YouTube kanalında!

Kaynak: Hürriyet

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'Aşkın kurbanı oldum, mantığımı devreye soksam olmazdım' - Haberler Magazin
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