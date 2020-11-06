AŞKIN BAŞLADIĞI YERDEN VAZGEÇMİYORLAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

AŞKIN BAŞLADIĞI YERDEN VAZGEÇMİYORLAR

06.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:13
AŞKIN BAŞLADIĞI YERDEN VAZGEÇMİYORLAR

Ebru Şahin ile Cedi Osman, fırsat buldukça aşklarının başladığı Çeşme'ye giderek tatil yapıyor. Çiftin, geçtiğimiz hafta günübirlikte olsa Mardin'den Çeşme'ye gittiği ortaya çıktı

Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın,

ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers& ;forması giyen Cedi Osman,

ABD gitmeden önce oyuncu sevgilisinin 'Hercai' dizisi çekimi için bulunduğu

Mardin'de kalmaya devam ediyor. Şahin'in repo günlerinde ise çift, birlikte

olmaya başladığı Çeşme'de giderek, zaman geçiriyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Yasemin Allen Yonca Evcimik
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AŞKIN BAŞLADIĞI YERDEN VAZGEÇMİYORLAR - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 16:50:48. #1.15#
title