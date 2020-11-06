AŞKIN BAŞLADIĞI YERDEN VAZGEÇMİYORLAR
06.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:13
Ebru Şahin ile Cedi Osman, fırsat buldukça aşklarının başladığı Çeşme'ye giderek tatil yapıyor. Çiftin, geçtiğimiz hafta günübirlikte olsa Mardin'den Çeşme'ye gittiği ortaya çıktı
Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın,
ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers& ;forması giyen Cedi Osman,
ABD gitmeden önce oyuncu sevgilisinin 'Hercai' dizisi çekimi için bulunduğu
Mardin'de kalmaya devam ediyor. Şahin'in repo günlerinde ise çift, birlikte
olmaya başladığı Çeşme'de giderek, zaman geçiriyor.& ;
Kaynak: Snob Magazin