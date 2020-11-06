AŞKIN BAŞLADIĞI YERDEN VAZGEÇMİYORLAR

Ebru Şahin ile Cedi Osman, fırsat buldukça aşklarının başladığı Çeşme'ye giderek tatil yapıyor. Çiftin, geçtiğimiz hafta günübirlikte olsa Mardin'den Çeşme'ye gittiği ortaya çıktı