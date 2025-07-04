Aşkımızın Son Tekmesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşkımızın Son Tekmesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aşkımızın Son Tekmesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşkımızın Son Tekmesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aşkımızın Son Tekmesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aşkımızın Son Tekmesi konusu, özeti ve Aşkımızın Son Tekmesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aşkımızın Son Tekmesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşkımızın Son Tekmesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşkımızın Son Tekmesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşkımızın Son Tekmesi konusu nedir, Aşkımızın Son Tekmesi oyuncuları kimler ve Aşkımızın Son Tekmesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çetin'in en büyük aşkı, bundan haberi olmayan Esra'dır. Ona aşkını ilan etmek için bir gün Esra'ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel'le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra'yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir. Hocaların hocası Saffet hoca, herkese yaptığı gibi Çetin'e de güzel bir hoş geldin dersi hazırlamıştır. Çetin sınıftakilerden biriyle dövüşerek sınıfa resmen katılmış olacaktır. Yeni olduğu için gözü korkan Çetin, Defne'yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca'nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne'den çok fena dayak yer. Kırıklar, çıkıklar, ezilmeler derken, Çetin hastanelik olur. Defne kendini affettirmek için Çetin'e bakmaya karar verir. Çetin kesinlikle istemese de yaraları o günden sonra iyileşmeye başlar... Ve eğlenceli ve romantik bir aşk da...

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sermiyan Midyat Seren Şirince Emir Çubukçu İbrahim Halaçoğlu Ecenaz ÜçeR Selen Sevigen


AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşkımızın Son Tekmesi'nin seti İstanbul'da kurulmuştur. Film, İstanbul'un muhtelif semtlerinde çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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