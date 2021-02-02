ASKİ ve Ankara Kent Konseyi su tasarrufu için iş birliği yapacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ile Ankara Kent Konseyi, "Su hakkı, su yönetimi ve su tasarrufu" konularında toplumsal farkındalık yaratmak için ortak çalışmalara imza atacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ile Ankara Kent Konseyi, "Su hakkı, su yönetimi ve su tasarrufu" konularında toplumsal farkındalık yaratmak için ortak çalışmalara imza atacak.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ile Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Lale Özgenel ve Ceren Anadol'un aralarında bulunduğu heyet, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Cüneyt Öztürk, Murat Tütüncübaşı ve Baran Bozoğlu ile görüştü.

Su hakkının insan haklarının en temeli olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürü Öztürk, "İçme ve kullanma suyu anlamında Ankara'nın çok ciddi dokunuşlara ihtiyacı var. Gelir gelmez Ankara'nın bugüne kadar yaşanan gerçeklerini görelim, bir de önümüzdeki 30 yılda Ankara için ne yapabiliriz onu ortaya koyalım dedik. Bu kapsamda önce Master Plan ihalesini yaptık." dedi.

ASKİ ile suyun tasarruflu kullanılması konusunda iş birliği yapacaklarını anlatan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da "Tarihi ve köklü kurumlarda, belediye başkanının ailesi, çocukları için değil de 6 milyon Ankaralı için çalışan insanların olması bizim açımızdan gurur kaynağı" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı