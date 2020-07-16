ASKİ Laboratuvarı uluslararası akreditasyona kavuştu Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon aldı.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi'ne bağlı İçme Suyu Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK'tan 25 analizde akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı.

Yapılan akreditasyon denetiminden başarıyla geçen ASKİ İçme Suyu Analiz Laboratuvarı, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla TÜRKAK web sitesinde akredite edilmiş analiz laboratuvar listesinde yayımlandı. Böylelikle ASKİ laboratuvarı, ILAC-MRA ve TÜRKAK akreditasyon markasından oluşan birleşik markayı kullanarak rapor düzenleme yetkisine sahip oldu. Bu raporlama yetkisiyle, yapılan içme suyu analizlerinin ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği kabul görmüş oluyor.

"Standartlarımızı yükseltiyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışmasının daha uluslararası geçerliliğe kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu "Aydınlılara temiz içme suyu sağlamak için gösterdiğimiz titizliği analizlerimizde de gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza yüksek standartlarda hizmet sağlayabilmek için uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA