ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 29 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

Her geçen gün düşen seviyeler, "29 Mayıs Ankara baraj doluluk oranı nedir?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıyor. ASKİ tarafından düzenli olarak paylaşılan veriler, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere yaklaştığını ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında su kullanımının artması, bu süreci daha da önemli hale getiriyor. Peki, ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

ASKİ Baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL ÖLÇÜLÜR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

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