ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 28 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 28 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? sorusu, 28 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara'da yaşayan vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Başkentte yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi ciddi oranda düşerken, Ankara baraj doluluk oranları merakla takip ediliyor.

Ankara baraj doluluk oranları, vatandaşlarda "Ankara'da su biter mi?" ve "Barajlarda kaç günlük su kaldı?" gibi sorulara neden oldu. ASKİ yetkilileri su tasarrufu çağrısında bulunurken, aktif doluluk oranındaki düşüş endişe verici seviyeye ulaştı. Peki, ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 28 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

28 Mayıs 2025 tarihinde açıklanan verilere göre Ankara barajlarının toplam doluluk oranı %27,38 olarak kaydedildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 28 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL ÖLÇÜLÜR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü

Berberde tıraş olurken öldürüldü, katil zanlısı tanıdık çıktı
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga

Kadınlar arasında tekme tokat kavga! Polis dahi araya giremedi
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

Fenerbahçe'ye zarar veren ismi çok sert eleştirerek açıkladı
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü

Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.