Ankara baraj doluluk oranları, vatandaşlarda "Ankara'da su biter mi?" ve "Barajlarda kaç günlük su kaldı?" gibi sorulara neden oldu. ASKİ yetkilileri su tasarrufu çağrısında bulunurken, aktif doluluk oranındaki düşüş endişe verici seviyeye ulaştı. Peki, ASKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 28 Mayıs Ankara'da sular azalıyor! Ankara baraj doluluk oranları düşüyor mu?

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

28 Mayıs 2025 tarihinde açıklanan verilere göre Ankara barajlarının toplam doluluk oranı %27,38 olarak kaydedildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL ÖLÇÜLÜR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.