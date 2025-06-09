ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 9.06.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi büyük yokuş Sokak Beytepe ve Rüstempaşa mahallelerinin Bir Kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 9.06.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 20:00:00

Detay: İncesu mahallesi, İncesu caddesi no:4 önü,600 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: İncesu, Arka topraklık, Aşıkpaşa, İmrahor, Korkutreis , Kızılay, Eti , Fidanlık , Ön cebeci ,Sağlık Mahalleleri

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 9.06.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 22:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Aşağı Sanayi Sitesi Mevki oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Aşağı Sanayi Sitesi Mevki Ve Civarı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 9.06.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli bey obası mahallesi küme evleri içerisindeki su deposunda oluşan vana arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bey obası mahallesi tamamı.

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