ASKİ Ankara su kesintisi: 31 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski )31 Ocak Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Altındağ, Çankaya, Nallıhan ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

31 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 31.01.2022 18:00:00

Tamir Tarihi: 31.01.2022 20:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Hacı bayram mahallesi demir caddesi ile giriş caddesi köşesindeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hacı bayram mahallesinin bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 31.01.2022 14:20:00

Tamir Tarihi: 31.01.2022 23:55:00

Detay: Güvenevler Mahallesi Kuveyt Caddesi içerisinde ani oluşan Ø900'lük şebeke ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Güvenevler Mahallesi, Harbiye Mahallesi, Ayrancı Mahallesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Doğuş Mahallesi, Esatoğlu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Küçükesat Mahallesi, Büyükesat Mahallesi, Kavaklıdere Mahallesi, Çankaya Mahallesi, Muhsin Ertuğrul Mahallesi, Murat Mahallesi, Seyranbağları Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi, Umut Mahallesi, 100.Yıl Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Bayraktar Mahallesi, Aşıkpaşa Mahallesi, Bademlidere Mahallesi, Zafertepe Mahallesi, Göktürk Mahallesi, Emek Mahallesi, Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Devlet Mahallesi, Nasuh Akar Mahallesi, Balgat Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Aşağı Öveçler Mahallesi, Ehlibeyt Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Kültür Mahallesi, Kızılay Mahallesi ve civarı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 30.01.2022 12:00:00

Tamir Tarihi: 31.01.2022 20:00:00

Detay: SARIYAR MAHALLESİ AYMAN KIRI MEVKİİNDEKİ POMPA İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE DEPOLARIMIZA SU BASILAMAYACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ

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