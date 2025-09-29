ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

Arıza Tarihi: 28.09.2025 - 17:30

Tamir Tarihi: 29.09.2025 - 09:00

Detay: Sincan ilçesinde yoğun su kullanımına bağlı olarak depoların su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saraycık, Osmanlı, Pınarbaşı, Malazgirt, Tandoğan, Çimşit, Fatih, Yunus Emre, Plevne, Akşemsettin, İstasyon Mahalleleri

Keçiören

Arıza Tarihi: 29.09.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 29.09.2025 - 23:55

Detay: Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi, Etlik Caddesi ile Adnan Yüksel Caddesi kesişiminde yürütülen atıksu ve yağmur suyu imalatı çalışmaları nedeniyle 29 Eylül 2025 Pazartesi günü 08:00 - 23:59 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Basınevleri Mahallesi'nin tamamı; Ayvalı, Aşağı Eğlence, Emrah ve İncirli Mahalleleri (alt kotlar)

Mamak

Arıza Tarihi: 29.09.2025 - 08:35

Tamir Tarihi: 30.09.2025 - 08:30

Detay: Yoğun su kullanımına bağlı olarak depoların su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Abidinpaşa, Balkiraz, Aşık Veysel, Saimekadın, Şafaktepe, Demirlibahçe, Mehtap, Akdere, Kazım Orbay, Peyami Sefa, General Zeki Doğan, Mutlu, Kutlu, Ege, Şahintepe, Fahri Korutürk, Şirintepe, Cengizhan, Boğaziçi, Duralialıç, Akşemsettin, Zirvekent, Başak, Ekin, Bostancık, Kartaltepe, Tuzluçayır, Çağlayan, Türközü, Şehit Cengiz Topel, Misket, Küçükkayaş, Yeşilbayır, Yenibayındır, Kayaş, Üreğil, Dutluk, Kıbrıs, Ortaköy, Gökçeyurt, Şahap Gürler Mahalleleri

Polatlı

Arıza Tarihi: 29.09.2025 - 09:15

Tamir Tarihi: 29.09.2025 - 19:00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi içme suyu dağıtım şebekesi hattında meydana gelen üçüncü şahıslardan kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı

Çankaya

Arıza Tarihi: 29.09.2025 - 09:20

Tamir Tarihi: 29.09.2025 - 23:55

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle su depolarındaki seviyenin düşmesi sonucunda bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi

Etimesgut

Arıza Tarihi: 29.09.2025 - 12:30

Tamir Tarihi: 30.09.2025 - 08:30

Detay: Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımına bağlı olarak depoların su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Turkuaz, Orhun ve Şehit Ali Mahalleleri