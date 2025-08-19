ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Arıza Tarihi: 19.08.2025 08:15:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 23:35:00

Detay: Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde, yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığından dolayı plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Saraykent Sanayi Sitesi HAB Bölgesi Atom Caddesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.08.2025 08:50:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli hürriyet mahallesi irfan caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi tamamı.

MAMAK

Arıza Tarihi: 19.08.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 17:00:00

Detay: MAMAK İLÇESİ BOSTANCIK MAHALLESİ BOSTANCIK CADDESİ P11 İLE P17 POMPA İSTASYONLARIN DA ENERJİSA KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİN DEN DOLAYI BASINÇ VE SUSUZLUK YAŞANMAKTADIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAŞAK, BOSTANCIK, EKİN MAHALLERİN TAMAMI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 19.08.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ Ø 90 PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.08.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 22:00:00

Detay: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Polatlı İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah., Zafer Mah. Yeni Mah. Kurtuluş Mah.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 19.08.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 20.08.2025 02:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ YAVRUCUK MAHALLESİ HAYMANA YOLU CADDESİ Ø 280 HDPE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: HACIMURATLI MAHALLESİ, GÖKÇEHÖYÜK MAHALLESİ, ÇATAL ARMUT SİTESİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 19.08.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 20:00:00

Detay: İLKER MAHALLESİ 788. SOKAK 100 LÜK İÇME SUYU HATTI ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İLKER MAHALLESİ ÜST KOTLARI