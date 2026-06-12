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Süperstar bile yalnız! Hayranlarına içini döktü

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Oran Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Süperstar Ajda Pekkan, konser sırasında yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti. Şöhretin görünen yüzünün ardındaki yalnızlığı anlatan Süperstar, "O kadar yalnızım ki..." sözleriyle hayranlarını duygulandırdı. Pekkan, "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz" deyince hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

  • Ajda Pekkan, Oran Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde 'Üç Kalp' şarkısını seslendirmeden önce yalnızlık hissettiğini söyledi.
  • Pekkan, hayranlarına 'Siz benim hayatımdaki her şeysiniz' diyerek teşekkür etti.
  • Sanatçının yalnızlık itirafı ve teşekkürleri konser alanında uzun süre alkışlandı.

Süperstar Ajda Pekkan, Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde unutulmaz anlara imza attı. Sahne performansı kadar yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme gelen ünlü sanatçı, hayranlarıyla duygusal bir bağ kurdu.

"O KADAR YALNIZIM Kİ"

"Üç Kalp" adlı eserini seslendirmeden önce dinleyicilere seslenen Pekkan, yıllardır süren başarılarla dolu kariyerine rağmen zaman zaman yalnızlık yaşadığını dile getirdi.

Ünlü sanatçı, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar ışıkların altında bir o kadar yalnızım" ifadelerini kullandı.

"SİZ BENİM HAYATIMDAKİ HER ŞEYSİNİZ"

Hayranlarının hayatındaki yerinden de bahseden Pekkan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum."

ALKIŞLAR DAKİKALARCA SÜRDÜ

Ajda Pekkan'ın sahnede yaptığı bu içten açıklamalar salondaki dinleyicileri duygulandırdı. Süperstar'ın yalnızlık itirafı ve hayranlarına yönelik teşekkür dolu sözleri, konser alanında uzun süre alkışlandı.

Çağla Taşcı
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