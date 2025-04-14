ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.04.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 14.04.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ ! YENİMAHALLE İLÇESİNDE Q1000'LİK HATTA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI KEÇİÖREN İLÇESİDE ETKİLENMEKTEDİR. ARIZA GİDERİLDİĞİNDE İLÇEMİZDEKİ ETKİLENME DE SONLANACAKTIR. ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Etkilenen Yerler: AYVALI, ETLİK, SANCAKTEPE,YÜKSELTEPE,ŞEHİT KUBİLAY, YAYLA, ESERTEPE, İNCİRLİ, 19 MAYIS, KUŞCAĞIZ, PINARBAŞI, BAĞLARBAŞI,AKTEPE,YEŞİLTEPE, BADEMLİK, ŞENLİK, ŞEFKAT, UYANIŞ, OSMANGAZİ, ATAPARK, YAKACIK

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.04.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 14.04.2025 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.04.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 14.04.2025 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: ANADOLU MAHALLESİ 468. SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø1000 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ANADOLU MAHALLESİ, KARŞIYAKA MAHALLESİ , ERGENEKON MAHALLESİ, ESENTEPE MAHALLESİ, YUNUS EMRE MAHALLESİ ÜST KOTLARI VE CİVARI.