ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL BULVARINDA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL BULVARINA BAĞLI SOKAKLAR

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 14.08.2025 08:15:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe Yolu Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe Yolu Sokak Pınar 2-3 Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı,

POLATLI

Arıza Tarihi: 14.08.2025 09:40:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi: Şehitlik Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. şahıslardan dolayı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah Bir Bölümü

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 14.08.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 17:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi bir kısmı

---

Arıza Tarihi: 14.08.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 17:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Saray Osmangazi Mahallesi Dağcı Caddesi içerisinde su inşaat tarafından bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Saray Osman Gazi Mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 14.08.2025 14:10:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi Bağlıca Bulvarı içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Erler Mahallesi Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 14.08.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ İÇERİSİNDE BULUNAN P23 POMPA İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN ENERJİ SA KAYNAKLI ELEKTİRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.08.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 19:30:00

Detay: AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ 2818 SOKAK İÇİNDE BULUNAN 100 LÜK ÇELİK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ İLKO SİTESİ TAMAMI