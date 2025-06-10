ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.06.2025 15:35:00

Tamir Tarihi: 10.06.2025 18:00:00

Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1825 sokak no:48 önü ,90 lık şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Öysekent sitesi.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 10.06.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 10.06.2025 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİ

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Arıza Tarihi: 10.06.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 10.06.2025 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.06.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 10.06.2025 17:30:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : YENİ BATI MAHALLESİ 2422 SOKAKİÇERİSİNDE BULUNAN Ø75 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: YENİ BATI MAHALLESİ 2422 SOKAK VE CİVARI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 9.06.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 10.06.2025 00:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi büyük yokuş Sokak Beytepe ve Rüstempaşa mahallelerinin Bir Kısmı

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