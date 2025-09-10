ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi M.Cengiz ÖZALP Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Tekrardan Yapılacaktır (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi. M. Cengiz ÖZALP Caddesi. Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 15:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Hürkent Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Tekrardan Yapılacaktır (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Hürkent Eyüp Gündoğan Ve İpekyolu Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.09.2025 15:15:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 17:00:00

Detay: DEVLET MAHALLESİ, İNÖNÜ BULVARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ, 1000 LİK İÇME SUYU HATTI ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR DEVLET MAHALLESİ, İNÖNÜ BULVARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ, 1000 LİK İÇME SUYU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR.

Etkilenen Yerler: BEŞTEPE MALLESİ