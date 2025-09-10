Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi M.Cengiz ÖZALP Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Tekrardan Yapılacaktır (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi. M. Cengiz ÖZALP Caddesi. Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 15:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Hürkent Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Tekrardan Yapılacaktır (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Hürkent Eyüp Gündoğan Ve İpekyolu Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.09.2025 15:15:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 17:00:00

Detay: DEVLET MAHALLESİ, İNÖNÜ BULVARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ, 1000 LİK İÇME SUYU HATTI ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR DEVLET MAHALLESİ, İNÖNÜ BULVARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ, 1000 LİK İÇME SUYU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR.

Etkilenen Yerler: BEŞTEPE MALLESİ

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

Etek altı sapığı böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.