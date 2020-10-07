Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Ekim - Kasım - Aralık celp dönemleri ve sevk tarihleri

Binlerce asker adayın merak ettiği Ekim, Kasım, Aralık celbi için gerekli sevk tarihleri MSB tarafından adaylara duyuruldu. Askerlik celp yerleri açıklandı mı? Celp tarihleri ve sevk işlemleri için adaylar, MSB son dakika duyurularını sorguluyor. İşte, askerlik yeri sorgulama ekranı...

MSB tarafından açıklanan celp tarihleri ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlüleri kapsıyor. Sevk işlemleri için tarihleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı için belli oldu. Askerlik yeri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim, Kasım ve Aralık celbini bekleyen asker adayları, askerlik yerlerini sorguluyor. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini sorgulamak isteyen er adayları, E-Devlet sisteminden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın adayların erişimine açtığı bilgilere ulaşabilecekler.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI...

ASKERLİK SEVK VE CELP TARİHLERİ 2020

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi): 03 Ekim 2020

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020