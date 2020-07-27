Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı Ailesiyle birlikte otomobille yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini kaydeden 18 yaşındaki genç, "Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi" dedi.

Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 askerin şehit olduğu, otobüs şoförünün de yaşamını yitirdiği kazayı gören Burak Ata (18), o anları anlattı.

"İÇERİDEN BAĞRIŞ SESLERİ GELDİ"

Ailesiyle birlikte otomobille yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini kaydeden Ata, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: 10 ASKERİMİZ AĞIR YARALI

Mersin Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup, ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA