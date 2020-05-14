Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
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Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular

Görevden alınan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan'ın tehdit edildiğini belirten bir grup eli silahlı kişi, yayınladıkları videoda tehditler savurarak "Bir gece gelir Gazi Mahallesi'nde, Irakta, Rakka'da her neredeyseniz orada hesap sorulur" dedi.

Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
14.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:07

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesine yönelik "Çıkarır yakarız" tehditlerinin ardından Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan görevden alınmıştı. Olay sonrası Turan'ın sosyal medyadan tehdit edildiğini belirten eli silahlı kişiler, "Ülkemizin 57'inci alayı olan ülkü ocaklarının ve onun herhangi bir bireyinin kılına zarar gelirse sizde hayali olan namlular bizde cayır cayır çalışır" dedi.

"HER NEREDEYSENİZ ORADA HESAP SORULUR"

Nerede ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen videoda üzerinde askeri üniforma, yüzlerinde maske ve ellerinde ağır silahlar olan kişiler, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'na yönelik tehditlere cevap vereceklerini belirterek, "Nefsi müdafa olursa Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'nın görünmeyen orduları kardeşleri var. Bir gece gelir Gazi Mahallesi'nde, Irakta, Rakka'da her neredeyseniz orada hesap sorulur" ifadelerini kullandı.

Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular

Güncel Manşet

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