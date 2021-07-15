Askeri helikopter, trafiğin ortasına acil iniş yaptı
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Askeri helikopter, trafiğin ortasına acil iniş yaptı

Askeri helikopter, trafiğin ortasına acil iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD ordusuna ait Kara Şahin tipi askeri helikopter, Romanya'nın başkenti Bükreş'te trafik akışının devam ettiği anayola acil iniş yaptı.

ABD ordusuna ait Kara Şahin tipi askeri helikopter, Romanya'nın başkenti Bükreş'te trafik akışının devam ettiği anayola acil iniş yaptı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 20 Temmuz'daki Havacılık Günü geçit töreni için yapılan eğitim sırasında ABD'ye ait Kara Şahin tipi askeri helikopter, trafik akışının devam ettiği Aviatorilor Bulvarı'ndaki Charles de Gaulle Meydanı'ndaki döner kavşağa acil iniş yaptı. Acil iniş sırasında yaralanan olmazken, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Helikopterin iniş sırasında iki sokak lambasını parçaladığı ifade edilirken, helikopterin uçuş sırasında aniden irtifa kaybettiği bildirildi.

Romanya'daki ABD Büyükelçiliği ise olayla ilgili bir basın bildirisi yayınlayarak, Rumen yetkililerle temas halinde olunduğunu aktardı. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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