Askeri darbeyle kan gölüne dönen Myanmar'da BBC muhabiri silahlı bir grup tarafından kaçırıldı
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Askeri darbeyle kan gölüne dönen Myanmar'da BBC muhabiri silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

19.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:00
Askeri darbeyle kan gölüne dönen Myanmar'da BBC muhabiri silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Ordunun yönetime el koymasıyla kan gölüne dönen Myanmar'da askeri darbeyi yerinde takip eden BBC muhabiri Aung Thura, öğlen saatlerinde başkent Naypyidaw'da silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada son derece endişeli olduklarını ifade etti.

Myanmar'da askeri darbeyi yerinde takip eden BBC muhabiri Aung Thura, başkent Naypyidaw'da silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, konu ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Muhabirimiz Aung Thura'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasından dolayı son derece endişeliyiz."

Askeri darbeyle kan gölüne dönen Myanmar'da BBC muhabiri silahlı bir grup tarafından kaçırıldı
Silahlı kişilerce kaçırılan BBC muhabiri Aung Thura.

MYANMAR'DA DARBE GİRİŞİMİ

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

EN SERT TEPKİ TÜRKİYE'DEN GELMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye de en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu ise bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Haber Yorumları (2)
ATARABASI OSMAN: tarihte zaten her şey anlatılıyo dizileri filimleri de var, siz deterjana yumutacıya hala paramı veriyonuz abi
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KAN GÖLÜMÜ: milyonlarca rokhinyalı arakanlı müslümanı katleden myanmarda 200 kişi geberincemi kan gölüne dönüyormuş
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