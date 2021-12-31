Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi
Demirören Haber Ajansı / Emin Bal - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerinde yeni açılan kapalı yüzme havuzunda düzenlenen etkinlikte polis, asker ve vatandaşlar, internet fenomeni Tıvorlu İsmail'in verdiği konserde eğlendi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerinde yeni açılan kapalı yüzme havuzunda düzenlenen etkinlikte polis, asker ve vatandaşlar, internet fenomeni Tıvorlu İsmail'in verdiği konserde eğlendi.

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde yeni açılan kapalı yüzme havuzunda Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Tıvorlu İsmail'in konser verdiği etkinlikte halaylar çekildi. Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, polis ve askerler de etkinliğe katıldı. Tivorlu İsmail'in Türkçe, Kürtçe ve Karadeniz yöresine ait şarkılar seslendirildiği etkinlikte öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle çiğ köfte yoğurup misafirlere ikram etti.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Huzurun gelişiyle beraber güzel aktivitelerimiz olacak. Halaylar çekildi, Tıvorlu İsmail sahne aldı. Gecemiz çok güzel geçti" dedi.

Belediye Başkanı Habip Aşan da öğrencilerle davul zurna eşliğinde halay çekerek, "Bizler çok mutluyuz. Burası çok büyük acılar çekti. Gençlerimizin heyecanına ortak oluyoruz" diye konuştu.


Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Emin Bal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title