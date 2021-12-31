Asker, polis ve vatandaşlar, Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerinde yeni açılan kapalı yüzme havuzunda düzenlenen etkinlikte polis, asker ve vatandaşlar, internet fenomeni Tıvorlu İsmail'in verdiği konserde eğlendi.

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde yeni açılan kapalı yüzme havuzunda Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Tıvorlu İsmail'in konser verdiği etkinlikte halaylar çekildi. Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, polis ve askerler de etkinliğe katıldı. Tivorlu İsmail'in Türkçe, Kürtçe ve Karadeniz yöresine ait şarkılar seslendirildiği etkinlikte öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle çiğ köfte yoğurup misafirlere ikram etti.

Belediye Başkanı Habip Aşan da öğrencilerle davul zurna eşliğinde halay çekerek, "Bizler çok mutluyuz. Burası çok büyük acılar çekti. Gençlerimizin heyecanına ortak oluyoruz" diye konuştu.