Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim!

08.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:43

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başlayan Bulut'a davetlilerden biri müdahale etti. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından Bulut'a tepki yağdı.

"ÇOK BİLİNÇLİ BİRİ"

Olayın infial yaratmasının ardından Fatih Bulut'un menajeri, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Fatih Bulut çok bilinçli biri, o silah ona zorla verildi." açıklamasını yapmıştı. Bulut kısa süre sonra kişisel Instagram hesabından tepki çeken olayla ilgili savunmasını yaptı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Bulut, "Rahmetli abimin emaneti öz yeğenimi askere uğurladığımız; aile bireyleri ve yakın akrabalarımızın katıldığı asker eğlencesinde kuru sıkı tabanca ile askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım. Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak bizzat kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyim. Yapmış olduğum bu davranıştan dolaylı hatalı olduğumu anladım. Tüm halkımızdan ve tüm sevenlerimden Özür dilerim. Şehitler ölmez vatan bölünmez." açıklamasını yaptı.