Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu'na hayırlı olsun ziyareti
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Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Aşkale Kaymakamlığına atanan Murat Karaloğlu'na hayırlı oksun ziyaretleri devam ediyor.

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu'na hayırlı olsun ziyareti
07.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:42

Aşkale Kaymakamlığına atanan Murat Karaloğlu'na hayırlı oksun ziyaretleri devam ediyor.

Gerçekleştirilen ziyarete Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, İl ve İlçe meclis üyeleri, katılım sağladı.

Kaymakam Murat Karaloğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve beraberindekiler, Aşkale için yapılan ve yapılacak çalışmalarda birlikte gayret gösterilmek için hazır olduklarını kaydetti.

Aşkale için bugüne kadar ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini anımsatan Yaptırmış "Aşkale Kaymakamımız Murat Karaloğlu'na Ak, Parti İlçe Başkanımız A. Kerim Polat, İl ve İlçe Meclis üyelerimiz ile birlikte, hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde Aşkale'mizde güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. İlçemizin kalkınması ve sorunlarının çözümü adına Aşkale Kaymakamlığı ve Aşkale Belediyesi arasında yapılabilecek her türlü işbirliğinde memnuniyet duyacağız." dedi.

Kaymakam Murat Karoloğlu ise nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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