Aşkale'de bahar temizliği
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Aşkale'de bahar temizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aşkale'de bahar temizliği

Yoğun ve zorlu geçen kış ayları sonrasında ilkbahara merhaba denilen bu günlerde Aşkale Belediyesi, ekipleri ile ilçe merkezinde bahar temizliğini başlattı.

Yoğun ve zorlu geçen kış ayları sonrasında ilkbahara merhaba denilen bu günlerde Aşkale Belediyesi, ekipleri ile ilçe merkezinde bahar temizliğini başlattı.

Dezenfekteli suyla merkezi yerler başta olmak ilçe genelinde sürdürülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan beri hüküm süren kış aylarından sonra bahara merhaba dedik. Bizler de ekiplerimiz ile birlikte başta ilçe merkezimiz olmak üzere temizlik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Kovid önlemleri çerçevesinde yıkanan suya dezenfekte kattık hem temizlik hem dezenfekte iki işi birlikte yapıyoruz. Tedbirlerimizi her alanda uygulamaya devam ediyoruz ilçemiz ve insanlarımız için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Aşkale'de bahar temizliği
Aşkale'de bahar temizliği
Aşkale'de bahar temizliği
Aşkale'de bahar temizliği
Aşkale'de bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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