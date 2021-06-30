Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor

Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aşkale'de Atık su tesislerine yeniden start verildi.

Aşkale'de Atık su tesislerine yeniden start verildi.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın girişimleri sonucu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatları doğrultusunda Aşkale de daha önceden yapılmış olan Atıl su tesisleri yapılacak projeler sonrasında yeniden hayata geçiriliyor.

Bugün gerçekleştirilen saha çalışmalarına Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İller Bankasından Proje müdürü, Ata Özyay, İnşaat Mühendisi Selçuk Çelik, Eski Genel Müdürlüğü Plan Proje Daire Başkanı Mürsel Özarpalı, Etüt Proje Müdürü Umut Öner, Şube müdürleri Selim Aydın ve Halim Bucuğa katıldı.

Atık Su Tesislerine bağlı olan kanal giderleri ve bunlara ek olarak yapılacak kanal giderleri için yerinde incelemelerde bulunuldu. - ERZURUM

Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Şener Şen Brad Pitt Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Arda Turan Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:39:07. #1.15#

title