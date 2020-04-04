Aşkale Belediyesi 3 bin 500 maske dağıttı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde maske sıkıntısı olduğu dile vatandaşların imdadına Aşkale Belediyesi yetişti.
04.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:45
Erzurum'un Aşkale ilçesinde maske sıkıntısı olduğu dile vatandaşların imdadına Aşkale Belediyesi yetişti. İlk etapta ilçe merkezinde Zabıtalar vasıtasıyla 3 bin 500 maske dağıtımı gerçekleştirildi.
İlçe halkı dağıtılan maskeler sonrası duyarlılığından dolayı Belediyeye teşekkür ettiler. - ERZURUM
Kaynak: İHA