Aşkale Belediyesi 3 bin 500 maske dağıttı
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Erzurum, Aşkale, Güncel

Aşkale Belediyesi 3 bin 500 maske dağıttı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde maske sıkıntısı olduğu dile vatandaşların imdadına Aşkale Belediyesi yetişti.

04.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:45
Aşkale Belediyesi 3 bin 500 maske dağıttı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde maske sıkıntısı olduğu dile vatandaşların imdadına Aşkale Belediyesi yetişti. İlk etapta ilçe merkezinde Zabıtalar vasıtasıyla 3 bin 500 maske dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe halkı dağıtılan maskeler sonrası duyarlılığından dolayı Belediyeye teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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