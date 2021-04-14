Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı
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Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Çift, haklarında çıkan ilişki haberlerinin ardından birbirini takip etmeye başladı.

Geçen yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, bu yılın başında da tek celsede boşandı. Salgından dolayı Bodrum'da yaşamaya başlayan Sıla'nın İlker Kaleli ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR

Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı ve birbirlerini takip etmeye başladı. Çift aşklarını Bodrum'da gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Bir aydır birlikte olan ikilinin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı
Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı

Çift aşklarının ortaya çıkmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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