Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması! Tolgahan Sayışman'ın baş rolünde oynadığı herkesin beğenerek izlediği Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilenler haberimizde. Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması!

Fenerbahçelilerin severek ve beğenerek izlediği Tolgahan Sayışman'ın fanatik bir aşık taraftarı canlandırdığı Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilenlerin yanıtları haberimizde. Aşk Tutulması film konusu nedir ve oyuncuları kimler? AŞK TUTULMASI KONUSU NEDİR? Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen tanışan Pınar ile Uğur'un hayatlarında köklü değişiklikler olacaktır. AŞK TUTULMASI AŞK TUTULMASI KÜNYESİ NEDİR? Yönetmen: Murat Şeker Tür: Komedi, Romantik Yapım Yılı: 2008 Vizyon Tarihi: 24 Ekim 2008 Cuma Senaryo: Murat Şeker, Selami Genli Yapımcı Firma: Tims Productions & Sugarworkz Film Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dil: Türkçe Dağıtıcı Firma: Medyavizyon AŞK TUTULMASI OYUNCULARI KİMLER? Tolgahan Sayışman Fahriye Evcen Tim Seyfi, Ali Erkazan Suzan Aksoy