Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması!
Tolgahan Sayışman'ın baş rolünde oynadığı herkesin beğenerek izlediği Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilenler haberimizde. Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması!
Fenerbahçelilerin severek ve beğenerek izlediği Tolgahan Sayışman'ın fanatik bir aşık taraftarı canlandırdığı Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilenlerin yanıtları haberimizde. Aşk Tutulması film konusu nedir ve oyuncuları kimler?
AŞK TUTULMASI KONUSU NEDİR?
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen tanışan Pınar ile Uğur'un hayatlarında köklü değişiklikler olacaktır.
AŞK TUTULMASI KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Murat Şeker
Tür: Komedi, Romantik
Yapım Yılı: 2008
Vizyon Tarihi: 24 Ekim 2008 Cuma
Senaryo: Murat Şeker, Selami Genli
Yapımcı Firma: Tims Productions & Sugarworkz Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Medyavizyon
AŞK TUTULMASI OYUNCULARI KİMLER?
Tolgahan Sayışman
Fahriye Evcen
Tim Seyfi,
Ali Erkazan
Suzan Aksoy