Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması!
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Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması!

Tolgahan Sayışman'ın baş rolünde oynadığı herkesin beğenerek izlediği Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilenler haberimizde. Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması!

Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması!
01.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:27

Fenerbahçelilerin severek ve beğenerek izlediği Tolgahan Sayışman'ın fanatik bir aşık taraftarı canlandırdığı Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilenlerin yanıtları haberimizde. Aşk Tutulması film konusu nedir ve oyuncuları kimler?

AŞK TUTULMASI KONUSU NEDİR?

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen tanışan Pınar ile Uğur'un hayatlarında köklü değişiklikler olacaktır.

Aşk Tutulması film konusu nedir? Aşk Tutulması oyuncuları kimler? Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilen her şey! Türk filmi Aşk Tutulması!
AŞK TUTULMASI

AŞK TUTULMASI KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Murat Şeker

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2008

Vizyon Tarihi: 24 Ekim 2008 Cuma

Senaryo: Murat Şeker, Selami Genli

Yapımcı Firma: Tims Productions & Sugarworkz Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Medyavizyon

AŞK TUTULMASI OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Fahriye Evcen

Tim Seyfi,

Ali Erkazan

Suzan Aksoy

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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