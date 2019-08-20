"AŞK Tesadüfleri Sever 2"de sürprizler hız kesmiyor

20.08.2019 09:52

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmenliğini birlikte üstlendikleri filmde, usta oyuncular Uğur Polat Zuhal Olcay'la, Levent Can Eli Mango'yla, Erkan Can ise Hülya Gülşen Irmak'la karşılıklı oynayacak.

Tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Filmin sürpriz isimlerle dolu zengin kadrosuna başrollerin yanı sıra, Zuhal Olcay ve Türkü Turan'ın ardından usta oyuncular Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen Irmak ve Eli Mango da dahil oldular.

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan "Aşk Tesadüfleri Sever 2", geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak. "Aşk Tesadüfleri Sever 2" bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.

Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak'a ait olan "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin senaryosu yine Nuran Evren Şit'in imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor. Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri 21 Temmuz'da başlayan film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor.

Dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım'ın üstleneceği "Aşk Tesadüfleri Sever 2", Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.

Kaynak: Bültenler