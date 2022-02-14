Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kim, konusu ne? Aşk Taktikleri filmi erkek başrol kim adı ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Taktikleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Taktikleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Taktikleri konusu nedir, Aşk Taktikleri oyuncuları kimler ve Aşk Taktikleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak.

Başroldekiler: Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Atakan Çelik

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