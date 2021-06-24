Aşk şiiri - Özdemir Asaf Aşk şiiri
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Aşk şiiri - Özdemir Asaf Aşk şiiri

Aşk şiiri - Özdemir Asaf Aşk şiiri
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Özdemir Asaf'in Aşk şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aşk şiiri Özdemir Asaf tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aşk şiiri - Özdemir Asaf Aşk şiiri

Aşk şiiri Özdemir Asaf'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aşk" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Özdemir Asaf Aşk şiiri

AŞK

Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin,

Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.

Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır bir güldürür;

Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.

Özdemir Asaf

Kaynak: Antoloji.com - Özdemir Asaf Aşk şiiri

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