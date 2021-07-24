Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kimler? Aşk Şarkısı filmi konusu! Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi?

2019 yapımı komedi türündeki film Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kimler? Bu akşam FOX ekranlarında yayınlanacak Aşk Şarkısı filmi konusu! Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi?

Çekimleri İzmir' de gerçekleşen ve doğal güzellikleri ile büyüleyen film Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kimler? Aşk Şarkısı filmi konusu! Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi?

AŞK ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI

SAİD CELİL CENGİZ, PELİN ORHUNER, HANDE KAPTAN, KADİR POLATÇI

AŞK ŞARKISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Komedi türündeki filmde Kaan karakteri 27-28 yaşlarında besteci, müzisyen bir gençtir ve pop yıldızıAhsen'in erkek arkadaşıdır. Ahsen'in bu ilişkiden sıkılması kendisini aldatması ile her şey değişir. Ayrılan çiften Ahsen yeni erkek arkadaşı ile tatile gider. Kaan ise peşlerinden gider ve macera başlar.