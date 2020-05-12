Aşk Sana Benzer konusu nedir? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? Aşk Sana Benzer hikayesi nedir? Aşk Sana Benzer filmi ile ilgili her şey!
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Aşk Sana Benzer konusu nedir? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? Aşk Sana Benzer hikayesi nedir? Aşk Sana Benzer filmi ile ilgili her şey!

Türk sinemasının son dönemdeki en başarılı dram yapımlarından biri olan Aşk Sana Benzer Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in rolleri ile büyük beğeni topladı. Herkesin taktirini kazanan film Aşk Sana Benzer ile ilgili merak edilenler haberimizde.Aşk Sana Benzer konusu nedir? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? Aşk Sana Benzer hikayesi nedir? Aşk Sana B

Aşk Sana Benzer konusu nedir? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? Aşk Sana Benzer hikayesi nedir? Aşk Sana Benzer filmi ile ilgili her şey!
12.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:16

Vizyona girdiği ilk tarihlerden itibaren büyük beğeni toplayan ve herkes tarafından sevilen yapım Aşk Sana Benzer Türk dram filmlerine adını başarıyla yazdırdı. Sevimli ve sıcak bir sahil kasabasında geçen bir aşk filmi olan Aşk Sana Benzer filminin baş rollerinde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen bulunuyor. Film ile ilgili merak edilenleri sizin için haberimizde derledik.

AŞK SANA BENZER KONUSU NEDİ?

Burak Özçivit'in bir sahil kasabasındaki balıkçılık yapan ve küçük bir restoran işleten Ali olarak kamera karşısına geçtiği aşk hikayesinde, Fahriye Evcen ise kasabaya yeni gelen ve dondurmacıda çalışmaya başlayan Deniz rolünde.

Aşk Sana Benzer konusu nedir? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? Aşk Sana Benzer hikayesi nedir? Aşk Sana Benzer filmi ile ilgili her şey!

AŞK SANA BENZER

AŞK SANA BENZER FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: A. Taner Elhan

Tür: Romantik, Drama

Yapım Yılı: 2014 (113 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Ocak 2015 Cuma

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım

AŞK SANA BENZER OYUNCULARI KİMLER?

Fahriye Evcen

Burak Özçivit

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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