Aşk orucunu bozan Chloe Loughnan'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Popçu Serdar Ortaç ile 2 yıl önce boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu. Boşandıktan sonra ülkesine dönen ve uzun zamandan beri de orada yaşayan ünlü modelin yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İrlandalı model sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, sevgilisinin futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı.

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, boşandıktan sonra kendi ülkesine dönmüştü. Uzun zamandır aşk hayatında suskun olan ünlü model sessizliğini bozdu. 28 yaşındaki İrlandalı güzelin kalbini kaptırdığı isim İrlandalı futbolcu Andy O'Cınnel olduğu ortaya çıktı. Birlikte Maldivler tatilinde olan çifte kumrular, ilk tatil pozlarını paylaştılar. Chole Loughnan paylaşımında "Benim" notunu ekledi.

KÜÇÜKLÜKTEN BERİ TANIŞIYORLAR

Chloe Loughnan ile küçüklüğünden beri tanışan Andy O'Connell, ülkesi İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor. Daha öncesinden de Connell'in, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte çekildikleri bir kareyi, "Seni seviyorum" sözleriyle yayınladığı görülmüştü.

Genç modelin yeni aşkının mesleği ise sosyal medyada ti' ye alınma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Gitti popçu, geldi topçu" espirileri yapıldı.

EVLENİRSE NAFAKA ALAMAYACAK

Serdar Ortaç, 2019 yılında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra 1 milyon TL değerindeki tazminatı her ay taksit taksit nafaka olarak ödüyordu. Eski eşi Serdar Ortaç'tan her ay belli miktarda nafaka alan Chloe, yeni sevgilisiyle evlendiği takdirde bu nafakadan mahrum kalacak. Daha öncesinden de Loughnan'ın Serdar Ortaç'ın nafaka ödemesini aksattığı için sitemde bulunarak "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor." ifadesinde bulunmuştu.