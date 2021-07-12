Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Aşk Oluversin Gari filmi nerede çekildi?
Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın, senaryosunu Murat Gürvardar'ın üstlendiği film Aşk Oluversin Gari bu akşam saat 22:30'da FOX ekranlarında yayınlanacak. Peki, Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Aşk Oluversin Gari nerede çekildi? Aşk Oluversin Gari konusu nedir?
Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken, doğal güzellikleri ön plana çıkartan film Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Aşk Oluversin Gari nerede çekildi? Aşk Oluversin Gari konusu nedir?
AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Görsel şölen sunan Aşk Oluversin Gari filmi, Muğla ilinin Milas ilçesinde gerçekleşti. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film bu akşam FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor..
AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI
Birand Tunca,
Aslıhan Malbora,
Tuba Melis Türk,
Halil İbrahim Kurum,
Ali Rıza Tanyeli,
Kıvanç Baran Arslan,
Tuğçe Karabayır,
Suat Sungur,
Selehattin Taşdöğen,
Hilmi Erdem,
Orçun Kaplan,
Nilgün Karababa