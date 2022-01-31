Aşk Masalı nerede çekildi? Aşk Masalı filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Aşk Masalı ne zaman çekilmiştir?

Aşk Masalı nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aşk Masalı filminde yıllardır patronun oğlu Akın'a aşık olan Masal hayalperest bir o kadar da sakar bir kadındır. Akın'ın Masal'dan haberi bile yoktur. Hatta bu süreçte şirketin en güzel kadınlarından biri olan Cansın ile çıkmaya başlamıştır. Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Aşk Masalı filmi ne zaman çekildi, başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

AŞK MASALI FİLMİ KONUSU



Masal, patronun çapkın, yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır... Akın Masal'ın farkında bile değildir, üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır ve Masal bu kadından nefret etmektedir...

Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir... Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir... Bu dernek aşk acısı çeken kadınlara yardım etmek için Remziye Hanım tarafından kurulmuş, farklı yaşlarda ve karakterlerdeki çılgın kadınların yürüttüğü bir dernektir... Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır, çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır... Bu süreçte Masal'a partner olarak Kerem verilir... Kerem, Masal'ın tüm sakarlıklarına rağmen büyük bir sabırla onun her anında yanında olur ve programı başarı ile bitirmesini sağlar. Masal, sürecin sonunda Akın'ın dikkatini çekmeyi başarır ve güçlü rakibi Cansın'ı alt eder... Ama bilmediği bir şey vardır; Akın hayalindeki gibi bir adam mıdır? Kalbindeki aşkın sahibi gerçekten de Akın'mıdır?

Masal, bu soruların cevaplarını ararken biz de onunla beraber son derece keyifli ve sıra dışı bir yolculuğa çıkmış olacağız.

AŞK MASALI OYUNCU KADROSU

Aşk Masalı filmi oyuncuları arasında Algı Eke, Emre Kızılırmak, Recep Güneysu, Şennur Nogaylar, Ayşen Sezerel ve Hasal Şanel bulunuyor.

AŞK MASALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Masalı filmi 2018 yılında İstanbul'da çekildi. Filmin yönetmenliğini Eray Kolçak üstlendi.

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