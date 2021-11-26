Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam bugün var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam , bu akşam saat 20:00'de 23. bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra, Çağla ile Mert'in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla'yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla'nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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